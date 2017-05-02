В Приморье нашли тело учительницы, убитой в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Найдено тело учительницы, в убийстве которой обвиняется сын директора школы в Приморье, рассказали РИА Новости в пресс-службе краевого СУСК РФ.

Ранее следствие сообщало, что девушка пропала 16 октября. Как сообщает краевое СУСК РФ, через четыре дня по подозрению в убийстве задержали молодого человека 1998 года рождения, он был арестован и ему было предъявлено обвинение. По информации ведомства, он признался в содеянном и подтвердил свои слова в ходе проверки на месте. Он рассказал, что задушил женщину, тело скинул в воду, а вещи сжег, сообщает ведомство. Мотивом он назвал личную неприязнь. По данным источника в правоохранительных органах, обвиняемый является сыном директора местной школы, где убитая работала учителем.

"Тело обнаружено. В настоящее время назначена судебная экспертиза. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Ранее бывший муж пропавшей девушки сообщал, что она и обвиняемый в ее убийстве состояли в отношениях.