Камчатские энергетики готовятся к возможному паводку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая – РИА Новости. Камчатские энергетики готовятся к прохождению возможного весеннего половодья в районах края, сообщает пресс-служба компании "Камчатскэнерго".

"На предприятии и в изолированных энергоузлах созданы паводковые комиссии, разработан план мероприятий по обеспечению безаварийной и надёжной работы оборудования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках профилактических мероприятий специалисты проводят проверку техники, специального оборудования для откачки воды, ведут наблюдение за затопляемыми объектами. Также проводятся тренировки персонала по действиям в период прохождения паводка.

"Налажена связь с подразделениями МЧС, метеослужбами, паводковыми комиссиями в населённых пунктах", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в зоне возможного подтопления могут оказаться шесть населённых пунктов, находящихся в зоне ответственности дочернего предприятия "Камчатскэнерго" — "Южные электрические сети Камчатки".

"В сёлах Оклан, Парень, Таловка в зону возможного подтопления попадают внутрипоселковые линии электропередачи (ЛЭП). В сёлах Слаутное, Аянка, Долиновка в зоне подтопления могут оказаться здания ДЭС, котельных, складов горюче-смазочных материалов, внутрипоселковые ЛЭП", — отметил собеседник агентства.

В этих населённых пунктах отрабатывается возможность организации электроснабжения по надземным кабельным линиям, а также оперативного отключения и демонтажа электрооборудования котельных на время паводка.