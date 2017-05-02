Камчатские энергетики готовятся к возможному паводку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая – РИА Новости. Камчатские энергетики готовятся к прохождению возможного весеннего половодья в районах края, сообщает пресс-служба компании "Камчатскэнерго".
"На предприятии и в изолированных энергоузлах созданы паводковые комиссии, разработан план мероприятий по обеспечению безаварийной и надёжной работы оборудования", — говорится в сообщении.
"Налажена связь с подразделениями МЧС, метеослужбами, паводковыми комиссиями в населённых пунктах", — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в зоне возможного подтопления могут оказаться шесть населённых пунктов, находящихся в зоне ответственности дочернего предприятия "Камчатскэнерго" — "Южные электрические сети Камчатки".
В этих населённых пунктах отрабатывается возможность организации электроснабжения по надземным кабельным линиям, а также оперативного отключения и демонтажа электрооборудования котельных на время паводка.