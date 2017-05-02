Анна и Чейз. В деле о "казни" россиянки в Орегоне все больше вопросов

МОКВА, 2 мая — РИА Новости, Сергей Лютых. Убийство россиянки Анны Репкиной в Орегоне оказалось не столь простым и очевидным преступлением, как о нем написали многие СМИ. Об этом говорят как в офисе шерифа округа Бентон, где 27-летнюю жительницу Подмосковья уже не называют "невестой по почте", так и адвокат предполагаемого убийцы — Уильяма Харгроува. Некоторые данные указывают на то, что генеральная версия о "любовном треугольнике" требует дополнительной проверки. Подробнее — в материале РИА Новости.

Однажды в Орегоне



Тело неизвестной женщины было обнаружено охранниками частной лесозаготовительной компании у вырубки рядом с Корваллисом в понедельник, 17 апреля. Примерно через сутки после наступления смерти. Она умерла от огнестрельного ранения в голову. Никто не обратил внимания на выстрел, так как эту лесосеку местные использовали в качестве тира.

Помощь в расследовании сотрудникам офиса шерифа орегонского округа Бентон оказали коллеги из нескольких соседних полицейских департаментов полиции штата и ФБР. Личность погибшей в результате установили по отпечаткам пальцев, оставленным в базе данных таможенных органов.

Подозреваемого арестовали два дня спустя, 19 апреля. 27-летний местный житель Уильям Чейз Харгроув своей вины не признает и никаких показаний относительно отношений с Анной пока не дает. Хотя уже установлено, что они были помолвлены и в США Репкина приехала именно к нему.

Предполагаемый мотив преступления озвучила старший заместитель окружного прокурора Эми Матуско: Репкина была стороной любовного треугольника с Харгроувом и одной его землячкой — та якобы "поставила ему ультиматум". И мужчина сделал выбор.

В суде, где было предъявлено обвинение, прозвучали еще два имени: Мишель Грин-Чавес и Кевин Томас, от общения с которыми в особенности хотели оградить Уильяма. Мишель и Кевин — жители Корваллиса. Судя по общению в соцсетях, они оба были знакомы с Анной еще до ее приезда в Штаты 1 марта. Сегодня они важные свидетели.

Анна Харгроув

Возможно именно Мишель является той самой второй возлюбленной Уильяма. Но ее отношения с Анной нельзя назвать конфликтными. Она по-доброму общалась с Репкиной уже после того, как Анна использовала фамилию Харгроув для своего ника во "ВКонтакте" и указала 7 января 2017 года статус "помолвлена" на Facebook.

По данным СМИ, сотрудники американского консульства в Москве обещали родителям Анны помочь с транспортировкой тела на родину.

Однако пока что деньги учителю и военному пенсионеру приходится собирать самим. Но тяжелее всего пережить шок от внезапной необратимой трагедии: едва ли не на днях они проводили своего ребенка в новую счастливую американскую жизнь…

Анна погружалась в англоязычную культуру и обрастала знакомыми за океаном в течение долгого времени, так как в Государственной академии славянской культуры Репкина как раз изучала лингвистику и межкультурную коммуникацию. А затем работала в крупной известной иностранной компании, представительства которой есть и в России, и в США.

"Она многим из нас помогла с детьми — занималась с ними английским, который у нее совершенстве, — рассказала РИА Новости подруга Марьям Челышева. — Девчонка она была очень хорошей, милой, и родители у нее отличные. Она очень хорошо зарабатывала. Сама снимала квартиру, помогала родителям и каталась по миру".

Репкина любила тяжелый рок, ходила на концерты и хвасталась в соцсетях своей недорогой, но красивой электрогитарой.

© Фото : Benton County Sheriff's Office/HO Анна Репкина © Фото : Benton County Sheriff's Office/HO Анна Репкина

С Уильямом она познакомилась в интернете. Роман по переписке завязался всего за полгода до трагедии. Решение о помолвке было принято уже через три месяца виртуального общения. Затем от молодого человека поступило предложение переехать в Корваллис.

"Она не наивная была, просто влюбилась, понимаете? А ее жестоко обманули", — говорит Челышева.

По словам подруги, Анна не собиралась сразу же уезжать с концами. "А уволилась потому, что эта поездка то ли на месяц, два- три, полгода…. Какой работодатель отставит такого сотрудника?" — отмечает она. © РИА Новости . Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Жрец Кощея. Почему убившему шестерых экс-милиционеру не дали пожизненное

Анна прилетела в США 1 марта и за полтора месяца жизни с Корваллисе не выложила ни одной совместной фотографии с Харгроувом в интернете. Хотя ее знакомые утверждают, что молодые люди весело проводили время друг с другом. Предполагается, что она жила не с возлюбленным, а отдельно. Эти обстоятельства согласуются с версией о двойной жизни, которую вел Уильям, встречаясь одновременно с двумя девушками, отчего старался не афишировать своих отношений с русской красавицей в соцсетях.

Хороший парень с района

В Корваллисе проживает около 55 тысяч человек. Здесь живописная природа: рядом знаменитая орегонская горная гряда, густые леса. При этом мягкий средиземноморский климат. А еще в этом городке сконцентрировано больше учебных заведений, чем где-либо в Орегоне. Здесь размещаются кампусы Университета штата Орегон и колледжа Линн-Бентон.

© Фото : Benton County Sheriff's Office Подозреваемый в убийстве россиянки Анны Репкиной Уильям Харгроув © Фото : Benton County Sheriff's Office Подозреваемый в убийстве россиянки Анны Репкиной Уильям Харгроув

Уильяма Харгроува здесь знают как Чейза — этакого "хорошего парня, живущего по соседству". Однако где он работал, в последнее время точно неизвестно. В СМИ разошлась информация, что парень трудится вышибалой в баре The Peacock Bar & Grill. В этом качестве его запомнили многие местные жители. Но оказалось, что он уже не работает там несколько лет. Об этом рассказал Чип Андерсон — нынешний вышибала заведения.

Есть также версии, что Харгроув работал поваром или сотрудником сельскохозяйственной компании. Согласно информации со страницы в соцсетях, которая, предположительно, принадлежит Уильяму, молодой человек прошлой весной окончил колледж. Однако тут же признался в том, что навряд ли поступит на соответствующую экономическому диплому работу.

Казнь или помешательство?



Назначенный судом адвокат Харгроува Майкл Флинн отказался давать комментарии местным СМИ.

"Дело Харгроува далеко не простое, — рассказал Майкл Флинн РИА Новости. — И перед тем, как вынести решение, необходимо ответить на значительное количество вопросов. Любые текущие выводы, сделанные о мистере Харгроуве, невероятно преждевременны".

В окружной прокуратуре утверждают, что обстоятельства убийства напоминают казнь: жертва не оказывала сопротивления и получила пулю в затылок.

Однако о хладнокровном, заранее спланированном преступлении тоже однозначно говорить не приходится. Преступник мог привести Анну на лесосеку, чтобы развлечься стрельбой по бутылкам. И ссора, закончившаяся выстрелом, могла произойти уже на месте.

"Это было нетипичное убийство", — цитирует заместителя шерифа Грег Ридлер, издание Gazette-Times. Он также подчеркивает: полиция не смогла подтвердить слухи, что Репкина была так называемой "невестой по почте" (распространенная в Америке практика, когда американцы выбирают себе супруг по каталогу из жительниц "отсталых стран"), о чем на прошлой неделе, с подачи офиса шерифа округа Бентона, писали многие СМИ.

Многие не верят в главную — и пока что единственную — официальную версию "о любовном треугольнике" еще по той причине, что Уильяму достаточно просто было прекратить общение с русской девушкой и дождаться, пока она сама не покинет Штаты. Но рвать отношения путем расстрела, даже под нажимом другого человека? В Орегоне, к слову, формально еще не отменена смертная казнь, хотя в 2011-м на нее был наложен мораторий. А сомнений в психическом здоровье обвиняемого у следствия пока не возникало.