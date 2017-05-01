На востоке Москвы при пожаре в жилом доме погиб мужчина

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После возгорания на первом этаже пятиэтажного двухподъездного жилого дома 24 на Измайловском бульваре пострадали два человека, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из дома были эвакуированы 20 жильцов, обстоятельства пожара выясняются.

В столичном главке СК сообщили, что по факту гибели мужчины при пожаре в жилом доме по Измайловскому бульвару начата проверка. Также в ведомстве сообщили, что пострадавший доставлен в больницу. Назначена пожарно-техническая экспертиза.