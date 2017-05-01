Повышение уровня Москва-реки привело к подтоплениям

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Плановые сбросы воды с Рублевской плотины в столице привели к повышению уровня воды в верхней части Москва-реки и подтоплениям пешеходных дорожек в Кунцево и на Воробьевых горах в районе набережных, сообщил журналистам начальник Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) Василий Марьян.

"В течение недели в Москве шли дожди, и с Рублевской плотины в плановом порядке осуществляется сброс лишней воды, через девятый гидроузел она поступает в верхнюю часть Москва-реки", — сказал он.

В результате в районе Кунцево уровень воды в реке превышает средние многолетние значения на 165 см, в районе Воробьевых гор — на 70 см, Крылатского моста — на 40 см, в районе Кожухово уровень воды в пределах нормы.

"В результате в Кунцево подтоплены пешеходные дорожки на 15-20 см, в районе Воробьевых гор — на 5-10 см протяженностью 3,6 метра", — сказал Марьян.

Он подчеркнул, что серьезных последствий нет, угрозы жилым домам, инфраструктуре и объектам экономики не существует. "Ситуация находится под полным контролем и уже наблюдается тенденция к снижению уровня воды, хотя сбросы еще продолжаются", — сообщил начальник МГПСС.