СК проводит проверку после смерти мальчика на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мая — РИА Новости. В Надыме (ЯНАО) проводится доследственная проверка по факту гибели учащегося третьего класса, тело которого обнаружили в пустующем ангаре, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"При выяснении обстоятельств его гибели установлено, что погибший вместе со своим одноклассником накануне трагического происшествия решили обследовать помещение пустующего ангара. Мальчики забрались на карниз и шли вдоль стены, когда впереди идущий поскользнулся и упал вниз. Его друг выбежал на улицу и попросил помощи у прохожих", — сообщает следственное управление, отмечая, что приехавшая по вызову служба скорой помощи констатировала смерть ребенка.

В ведомстве также заявили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

"Проведен осмотр места происшествия, установлены и опрошены очевидцы. Устанавливается принадлежность помещения", — добавили в СУСК.