В Нижнем Новгороде протекла железнодорожная цистерна с серной кислотой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Сотрудники Горьковской железной дороги (филиал "РЖД") обнаружили течь серной кислоты из цистерны поезда в Нижнем Новгороде, жертв нет, сообщили в пресс-службе магистрали.

"Сегодня на станции Нижний Новгород-Сортировочный выявлена течь серной кислоты в составе грузового поезда. В настоящее время течь устранена, жертв нет", — говорится в сообщении.

После случившегося цистерну отцепили от состава и отправили на станцию назначения Игумново с отдельным локомотивом. Сейчас на месте работают экологи Горьковской железной дороги и подразделение "Экоспас".

Для выяснения причин образования течи на Горьковской железной дороге создана комиссия.

Происшествие не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.