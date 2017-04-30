СК проверяет сообщение о захвате более 300 парковочных мест в Москве

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Московские следователи проверяют информацию СМИ о том, что одна из столичных фирм вынуждает владельцев машиномест подписывать договоры на невыгодных для них условиях, а также причастна к захвату более 300 парковочных мест в разных районах города, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о противоправных действиях сотрудников одной из московских коммерческих организаций и бездействии правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в воскресенье в эфире одного из центральных телеканалов был показан видеосюжет о том, что одна из московских организаций, угрожая насилием и повреждением имущества, вынуждает владельцев машиномест подписывать договоры на обслуживание на невыгодных для них условиях.

Кроме того, в сюжете сообщалось о том, сотрудники этой компании незаконно захватили более 300 парковочных мест в различных районах Москвы, а также сожгли несколько автомобилей.

"Отмечается, что неоднократные заявления автовладельцев в органы внутренних дел оставлены без внимания, какие-либо меры к правонарушителям не принимаются. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщает СК.