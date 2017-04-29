В Казани на несогласованной акции задержали двух человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Полицейские за нарушение общественного порядка задержали двух человек в Казани, где в субботу прошла несогласованная с властями акция, сообщает пресс-служба МВД по республике Татарстан.

"В Казани состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие 10 человек. За нарушения общественного порядка полицейские задержали двух человек", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, они доставлены в ОП "Япеева" УМВД РФ по Казани для составления протоколов об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).