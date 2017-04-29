На Ставрополье задержали подозреваемых в нападении на блогера Варламова

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в нападении на блогера Илью Варламова, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

На данный момент правоохранительные органы установили личности пяти человек, причастных к инциденту. "Все участники нападения были доставлены в полицию, где в отношении них принимаются процессуальные действия", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В среду, 26 апреля, группа лиц атаковала Варламова в аэропорту Ставрополя. Его облили зеленкой и побили. В тот же день неизвестные протаранили машину блогера и пытались разбить аппаратуру.