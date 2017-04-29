В Подмосковье семилетний мальчик утонул в реке

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мальчик семи лет утонул в подмосковной реке Малая Истра, попытавшись пройти по бревну, перекинутому через плотину, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщает ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, трое детей катались на велосипедах недалеко от реки в поселке Кострово Истринского района. Добравшись до плотины, один из них решил пройти по бревну, перекинутому через нее. Однако, потеряв равновесие, упал в воду и, не справившись с сильным течением реки, утонул.

"Тело подростка обнаружил один из местных жителей, к которому дети обратились за помощью, в двух километрах от места падения ребенка в воду. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Ведомство также призывает родителей ответственно подходить к безопасности детей, рассказать им о правилах поведения у водоемов.