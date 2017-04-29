В Подмосковье семилетний мальчик утонул в реке

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мальчик семи лет утонул в подмосковной реке Малая Истра, попытавшись пройти по бревну, перекинутому через плотину, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщает ГСУ СК по Московской области.
"Тело подростка обнаружил один из местных жителей, к которому дети обратились за помощью, в двух километрах от места падения ребенка в воду. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.
Ведомство также призывает родителей ответственно подходить к безопасности детей, рассказать им о правилах поведения у водоемов.