В Ленинградской области в ДТП погиб восьмилетний мальчик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб при столкновении минивэна Nissan и фургона Volkswagen Transporter в субботу днем в Киришском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

По данным УГИБДД, ДТП произошло около 16.10 мск на 13-м километре автодороги Кириши – Будогощь — Смолино. Женщина-водитель минивэна Nissan Vanette 1980 года рождения выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с фургоном Volkswagen Transporter под управлением женщины 43 лет.

"В результате ДТП женщина за рулем минивэна Nissan получила травмы средней тяжести. В салоне находились трое мальчиков. Восьмилетний мальчик скончался на месте. Тяжелые травмы получил новорожденный мальчик 2017 года рождения. Мальчик 2014 года рождения находится в удовлетворительном состоянии", — сказал собеседник агентства.