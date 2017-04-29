На Ставрополье электричка столкнулась с бетономешалкой

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Электричка столкнулась с бетономешалкой на железнодорожном переезде в Невинномысске Ставропольского края, по предварительным данным, семь пассажиров электропоезда пострадали, сообщил РИА Новости в субботу источник в экстренных службах региона.

"На железнодорожном перегоне Зеленчук — Ураковская на нерегулируемом переезде столкнулись пригородны электропоезд и грузовой автомобиль с бетоносмесителем. Пострадали семь пассажиров первого вагона электрички, трое из них доставлены в центральную городскую больницу Невинномысска, четверым медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, контактная сеть и железнодорожное полотно повреждены не были.

Задержки в движении пассажирских поездов нет. На месте работает следственная группа.