Минобороны направило в Приангарье самолеты Ил-76 для тушения пожаров

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минобороны России направило тяжелые пожарные самолеты Ил-76 для тушения природных пожаров в Приангарье, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
По его данным, разведку лесопожарной обстановки ведут вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, который находится на аэродроме Братск.
Рощупкин добавил, что действия авиации координирует региональный центр управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС.
"В ближайшее время необходимо определиться с вопросом обеспечения людей жильем. Сейчас жители размещены в пунктах временного пребывания. В соответствии с областным законом об обеспечении граждан древесиной для собственных нужд всем погорельцам планируется выделить по 125 кубометров древесины на строительство", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В связи со сложной пожароопасной обстановкой в Иркутской области с 28 апреля введен режим ЧС.