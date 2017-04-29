Минобороны направило в Приангарье самолеты Ил-76 для тушения пожаров

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минобороны России направило тяжелые пожарные самолеты Ил-76 для тушения природных пожаров в Приангарье, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Сегодня два самолета, оснащенные выливными авиационными приборами ВАП-2, совершили перелеты с европейской части России на аэродром Белая в Иркутской области и приступили к подготовке полетов на борьбу с огнем", — сказал Рощупкин журналистам.

По его данным, разведку лесопожарной обстановки ведут вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, который находится на аэродроме Братск.

Рощупкин добавил, что действия авиации координирует региональный центр управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС.

28 апреля в деревне Бубновка сгорело 59 домов из 86. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор: загорелся жилой дом, из-за шквалистого ветра огонь перекинулся на соседние строения. Неосторожное обращение с огнем, сжигание мусора и травы на территории садоводств и населенных пунктов привели к тому, что за прошедшие сутки в регионе пожары уничтожили часть домов в населенном пункте Артель 1 Мая Заларинского района, в поселке Вершина Аларского района, в городе Черемхово.

"В ближайшее время необходимо определиться с вопросом обеспечения людей жильем. Сейчас жители размещены в пунктах временного пребывания. В соответствии с областным законом об обеспечении граждан древесиной для собственных нужд всем погорельцам планируется выделить по 125 кубометров древесины на строительство", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в Иркутской области с 28 апреля введен режим ЧС.