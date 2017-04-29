В Барнауле пьяный водитель BMW, уходивший от погони, насмерть сбил девушку

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

БАРНАУЛ, 29 апр – РИА Новости. Пьяный водитель BMW рано утром в субботу уходил от погони и насмерть сбил девушку, переходившую улицу по регулируемому пешеходу на разрешающий сигнал светофора в Барнауле, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло 7.10 местного времени (3.10 мск) на проспекте Ленина.

"Водитель 1993 года рождения, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем BMW Х5, двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Димитрова и на пересечении с улицей Молодежной проехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем "Лада Ларгус". После чего наехал на девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Водитель автомобиля "Лада Ларгус" госпитализирован в больницу.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.