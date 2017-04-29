На МЦК приостановили движение поездов против часовой стрелки

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Движение на Московском центральном кольце против часовой стрелки временно прекращено из-за остановившегося поезда, сообщила в субботу пресс-служба МЦК.

"По техническим причинам против часовой стрелки остановился электропоезд. Чтобы не допустить скопления поездов и не нарушить интервал между ними, "Ласточки" временно остановились на ближайших станциях", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Остановившийся электропоезд планируется отбуксировать, а вместо него на линию выпустят резервный состав.

По часовой стрелке поезда следуют по графику, добавили в пресс-службе.