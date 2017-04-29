Пучков раскритиковал действия властей в Бурятии после крупного пожара

УЛАН-УДЭ, 29 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков раскритиковал чиновников Роспотребнадзора Бурятии за то, что они до сих пор не обеспечили нормальными условиями проживания жителей поселка Черемушки, оставшихся без жилья в результате пожара.

"Многие из них находятся у родственников. Так нельзя относиться к людям. Обеспечьте достойные условия для людей, которые остались без крова", — сказал министр на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, обращаясь к руководителю республиканского Роспотребнадзора.

Он подчеркнул, что каждый должен получить комфортное проживание, уютные комнаты, питание, медицинскую поддержку и помощь психологов.

Всего без крова в поселке Черемушки остались 35 человек.

Накануне в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем в поселке Черемушки сгорело более 20 строений, семь из них — дома постоянного проживания. Как доложили главе МЧС, основные причины пожаров — вина местного населения и выжигание сухой травы.