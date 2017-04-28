В Москве Алексея Навального облили зеленкой

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Полиция проверят обстоятельства нападения на оппозиционера Алексея Навального в Москве, которого его облили зеленкой, сообщает в пятницу ГУМВД по Москве.

"На службу "02" поступило сообщение о том, что на улице Ленинская слобода Алексея Навального облили зеленкой. При отработке информации установлено, что в медицинское учреждение с диагнозом химический ожог глаза спиртовым раствором бриллиантовой зелени доставлен мужчина, который после оказания помощи отпущен", — говорится в сообщении.

Как отметили в ГУМВД, по данному факту сотрудниками полиции проводится доследственная проверка.