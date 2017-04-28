В Москве задержали подозреваемого в убийстве аптекаря

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве фармацевта одной из столичных аптек задержан, говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по Москве.

Ранее следователи завели уголовное дело после обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в одной из столичных аптек. По предварительным данным, она работала фармацевтом.

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска в кратчайшие сроки установлен и задержан по подозрению в совершении указанных преступлений ранее судимый мужчина 1988 года рождения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ранее злоумышленник напал на 90-летнюю женщину на востоке столицы. Он нанес ей колото-резанные раны, похитил 2 тысячи рублей и скрылся с места преступления. Столичная полиция возбудила уголовное дело о разбое, которое потом было принято к производству столичными следователями. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, где ей оказывают всю необходимую помощь.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде лишения свободы.