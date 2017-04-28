Следователи возбудили дело после обнаружения тела женщины в аптеке Москвы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Московские следователи завели уголовное дело после обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти в одной из столичных аптек, говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция разыскивает мужчину, одетого в военную форму, по подозрению в разбойном нападении на аптеку в Москве. Следователи уточнили, что по предварительным данным женщина работала фармацевтом.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.