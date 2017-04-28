В Нижегородской области автобус съехал в кювет, пострадали 15 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости. Рейсовый автобус в Нижегородской области в пятницу съехал в кювет, вследствие чего 15 человек обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

По ее информации, авария произошла в пятницу около 13.00 в Шахунском районе. По предварительным данным, водитель рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по трассе Шахунья – Вахтан, не справился с управлением и съехал в кювет.

"В настоящее время за медицинской помощью обратились 15 человек, получивших в результате ДТП ушибы… На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.