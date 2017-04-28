"Новая газета" подала в суд на Следственный комитет

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представитель "Новой газеты" просит суд обязать Следственный комитет провести проверку по фактам, изложенным в публикациях о гонениях на геев в Чечне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суде зарегистрирована жалоба представителя АНО "Новая газета" о признании бездействия председателя СК РФ необоснованным и незаконным", — сказала она. Пресс-секретарь пояснила, что бездействие, по мнению автора жалобы, выразилось в отсутствии реакции и проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в Чеченской Республике в отношении лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин принял Кадырова в Кремле 19 апреля. В ходе беседы глава республики заверил Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы. После этого журналисты, которых Кадыров уличил в провокации, сами обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту.