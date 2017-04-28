В Сибири на время режима ЧС приостановили заготовку леса

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Лесозаготовительная деятельность приостановлена в Сибири на время действия режима ЧС, заявил в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по лесопожарной обстановке на территории Сибири глава МЧС России Владимир Пучков.

"Всю лесозаготовительную деятельность приостановить до снятия режима "Чрезвычайная ситуация" и режима "Особый противопожарный режим", — сказал министр.

Он отметил, что в регионах установилась сухая и жаркая погода.

"Очень важно в эти праздничные дни не допустить обострения ситуации — люди поедут отдыхать на природу, на дачи", — добавил Пучков.