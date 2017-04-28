СК завел дело после пожара в Иркутской области, уничтожившего целый поселок

МОСКВА/ИРКУТСК, 28 апр — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту природного пожара в поселке Бубновка Иркутской области, говорится в сообщении СК РФ.

По версии следствия, пожар произошел на территории нежилого сектора. Огонь уничтожил более 50 жилых домов, жертв нет. Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС сообщил РИА Новости, что население поселка — 450 человек — было полностью эвакуировано., никто не пострадал.

"Возбуждено уголовное дело по факту возгорания жилых домов в поселке Бубновка Киренского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

Следователи оценят действия или бездействие должностных лиц администрации Киренского муниципального образования. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в СУ СК РФ по Иркутской области сообщили, что по версии следствия, возгорание началось с нежилого строения или с поджога мусора.

"Из-за сильного ветра огонь распространился на поселок. В настоящее время огнем уничтожены, по разным данным, от 50 до 70 жилых домов. Жертв нет", — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.