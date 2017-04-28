В Чечне будут судить пять участников незаконного вооруженного формирования

ГРОЗНЫЙ, 28 апр — РИА Новости. Пятеро жителей Чечни, входивших в бандгруппу Шамиля Джанаралиева, совершившего самоподрыв на КПП в Грозном 9 мая 2016 года, в результате которого пострадали шесть сотрудников полиции, предстанут перед судом, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Чечне.
По данным следствия, обвиняемые входили в состав НВФ, лидером которого являлся Шамиль Джанаралиев.
"В середине апреля 2016 года Джанаралиев и обвиняемые приняли решение совершить 9 мая 2016 года нападение на контрольно-пропускной пункт полиции №138 у автодороги Грозный — Алхан-Кала с целью завладения табельным оружием полицейских.
Однако через несколько дней обвиняемые отказались от совершения нападения на КПП-138, опасаясь за свою жизнь, но при этом заверили Джанаралиева, что готовы участвовать в планировании и совершении других преступлений, в которых не будет угрозы их жизни", — рассказали в управлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.