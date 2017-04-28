В Чечне будут судить пять участников незаконного вооруженного формирования

ГРОЗНЫЙ, 28 апр — РИА Новости. Пятеро жителей Чечни, входивших в бандгруппу Шамиля Джанаралиева, совершившего самоподрыв на КПП в Грозном 9 мая 2016 года, в результате которого пострадали шесть сотрудников полиции, предстанут перед судом, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Чечне.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей — Шамиля Аздамирова, Ризвана Алиева, Ахмеда Исаева, Ризвана Солталиева и Росамбека Кариева. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом)", — отметили в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемые входили в состав НВФ, лидером которого являлся Шамиль Джанаралиев.

"В середине апреля 2016 года Джанаралиев и обвиняемые приняли решение совершить 9 мая 2016 года нападение на контрольно-пропускной пункт полиции №138 у автодороги Грозный — Алхан-Кала с целью завладения табельным оружием полицейских.

Однако через несколько дней обвиняемые отказались от совершения нападения на КПП-138, опасаясь за свою жизнь, но при этом заверили Джанаралиева, что готовы участвовать в планировании и совершении других преступлений, в которых не будет угрозы их жизни", — рассказали в управлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.