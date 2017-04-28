Защита экс-генерала Сугробова обжаловала приговор Мосгорсуда

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Защита бывшего начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, осужденного на 22 годам колонии строгого режима за создание преступного сообщества, обжаловала приговор и намерена добиваться оправдания, сообщил РИА Новости его адвокат Эдуард Исецкий.

"Апелляционную жалобу (на приговор Сугробову) подали", — сказал адвокат. Ранее он пояснил, что защита подготовила доказательства невиновности подзащитного, объем которых составил около четырех томов.

Лишенный звания генерал-лейтенант полиции бывший глава антикорупционного главка МВД Денис Сугробов в четверг получил 22 года строгого режима – Мосгорсуд признал его виновным в организации преступного сообщества из числа подчиненных ему полицейских, которые пытались спровоцировать высокопоставленного офицера УСБ ФСБ на получение взятки. Так завершилось одно из самых громких уголовных дел последних лет, которое эксперты, коллеги, защитники и сами подсудимые называли противостоянием двух спецслужб – МВД и ФСБ.

Всего судья Елена Гученкова приговорила восемь членов преступного сообщества, в числе которых бывший начальник главка Сугробов, экс-начальник Управление "Б" (противодействие коррупции в бюджетной сфере) ГУЭБиПК Салават Муллаяров, его заместители Иван Косоуров и Евгений Шерманов и другие экс-опера, а также предпринимателя, получившего четыре года колонии общего режима за пособничество превышению полномочий полицейскими (участвовал под их прикрытием в оперативных мероприятиях).

В отношении экс-замглавы антикоррупционного главка МВД Бориса Колесникова Мосгорсуд прекратил производство в связи с его смертью.

Уголовное дело в отношении оперативников ГУЭБиПК было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником УСБ ФСБ Игорем Деминым от "залегендированного" предпринимателя.