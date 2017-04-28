Руководителя компании, строившей Восточный, обвинили в невыплате зарплаты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апр — РИА Новости. Исполнительного директора ООО "Производственно-строительная корпорация "Звезда", зарегистрированного в Приморском крае и осуществлявшего подрядные строительно-монтажные работы на космодроме Восточный в Амурской области, Александра Барбанягу обвиняют в невыплате более 130 тысяч рублей заработной платы сотрудникам, сообщает СУСК России по региону.

"По версии следствия, исполнительный директор ООО "ПСК Звезда" не выплатил полностью свыше двух месяцев заработную плату части работников за апрель и май 2014 года, а другой части выплатил заработную плату за май 2014 года в размере ниже установленного на тот момент минимального размера оплаты труда. При этом обвиняемый направил денежные средства организации на иные нужды, не являющиеся первоочередными в сравнении с необходимостью выплаты работникам заработной платы", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "общая сумма непогашенной задолженности составила более 130 тысяч рублей".

Ведомство добавляет, что обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.