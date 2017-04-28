В Ленобласти в частном доме нашли бутылки с зажигательной смесью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Взрывотехники ОМОНа Росгвардии обезвредили самодельные взрывоопасные предметы во дворе частного дома в Ленинградской области; по предварительным данным, с их помощью неизвестные пытались поджечь одну из построек в дачном поселке, говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о том, что во дворе частного дома лежат предметы, похожие на "коктейль Молотова", поступило от местных жителей.

"Специалисты обследовали предметы и установили, что перед ними шесть бутылок с горючей смесью, петарда с фитилем, к которой изолентой привязаны три стеклянные ампулы с огнеопасной жидкостью и коробка фейерверков. Бутылки, наполненные дизельным топливом, были обмотаны тряпками, а из горлышка одной из них торчала охотничья спичка", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, неизвестные пытались поджечь одну из построек в дачном поселке, но после неудачной попытки скрылись.

Взрывотехники обезвредили бутылки с огнеопасной жидкостью и передали их сотрудникам полиции.