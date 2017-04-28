В Кузбассе столкнулись 11 автомобилей

КЕМЕРОВО, 28 апр — РИА Новости. Одиннадцать автомобилей столкнулись в пятницу в Беловском районе Кемеровской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 17.00 (13.00 мск) на 46-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск — Новокузнецк". "Произошло поочередное столкновение 11 автомобилей. Пострадавших в результате ДТП нет. По предварительным данным, причиной происшествия послужила недостаточная видимость вследствие задымления", — сказали в ведомстве, не уточнив источник дыма.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько экипажей ГИБДД. Автоинспекторы обеспечивают безопасность и регулируют движение транспорта на данном участке дороги в обоих направлениях.

В свою очередь в ГУМЧС по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что к прибытию спасателей по сигналу о ДТП задымления уже не наблюдалось.

"Дым рассеялся, остаточный запах был, но вблизи трассы на том участке очагов горения не обнаружено", — сказал представитель ведомства.

Также в МЧС напомнили, что с 15 апреля по 15 июня в Кузбассе действует особый противопожарный режим с запретом на разведение открытого огня. В мониторинге пожарной обстановки специалистам помогают космические спутники, камеры на сотовых вышках и беспилотные летательные аппараты. На этот период штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности в подворьях и на полях удваиваются: для граждан — 2-4 тысячи рублей, для должностных лиц — 15-30 тысяч, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.