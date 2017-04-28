ЕСПЧ обязал провести медобследование фигуранта "болотного дела" Непомнящих

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал провести медосмотр фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, который заявил об избиении в ярославской колонии, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Бирюкова.

"Страсбургский суд применил Правило 39 и обязал Россию в течение 48 часов провести независимое медобследование наших заявителей (Непомнящих и еще два заключенных), обеспечить присутствие защитников на медосмотре, а также проведение фото- и видеофиксации", — сказала она. Суд рассмотрит жалобу в приоритетном порядке.

Адвокат отметила, что Непомнящих получил еще пять суток ШИЗО в дополнение к первым семи. "Но это не играет никакой роли — медобследование должно пройти безотлагательно", — добавила она.

Бирюкова пояснила, что суд направил свое решение одновременно адвокатам и в российский Минюст, который и должен проконтролировать его исполнением.

Адвокат предположила, что проведение медосмотра может затянуться, так как ФСИН может сослаться на праздники и выходные, время, необходимое на поиск врачей, и назначить комиссию уже после праздников.

Согласованное с властями шествие в Москве по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года в Москве вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, получили по 4,5 года колонии. По данным следствия, Непомнящих, работавший инженером-конструктором в НПО "Родина", принимал активное участие в драках с полицией, ударил сотрудников несколько раз кулаком и зонтом. Он был приговорен к 2,5 года лишения свободы.