Мужчина, сломавший нос фельдшеру скорой помощи в Саратове, пойдет под суд

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против саратовца, сломавшего нос фельдшеру скорой помощи, он предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против саратовца, сломавшего нос фельдшеру.
"Завершено расследование уголовного дела, связанного с фактом избиения медицинского работника, по обвинению 33-летнего жителя Саратова в совершении преступления… "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений"… С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 25 февраля житель Саратова, находясь около городской клинической больницы №9, недовольным тем, как фельдшер скорой транспортирует на носилках его сожительницу, нанес медработнику не менее двух ударов головой и рукой по лицу, в результате чего у медика был диагностирован перелом носа со смещением.
Согласно результатам судмедэкспертизы здоровью потерпевшего причинен легкий вред. Отдельно стоит отметить, что судом злоумышленник уже привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство", ему назначалось наказание в виде ареста сроком на 12 суток.
Отмечается, что в ходе следствия мужчина признал вину.