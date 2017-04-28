Мужчина, сломавший нос фельдшеру скорой помощи в Саратове, пойдет под суд

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против саратовца, сломавшего нос фельдшеру скорой помощи, он предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против саратовца, сломавшего нос фельдшеру.

"Завершено расследование уголовного дела, связанного с фактом избиения медицинского работника, по обвинению 33-летнего жителя Саратова в совершении преступления… "умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений"… С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 февраля житель Саратова, находясь около городской клинической больницы №9, недовольным тем, как фельдшер скорой транспортирует на носилках его сожительницу, нанес медработнику не менее двух ударов головой и рукой по лицу, в результате чего у медика был диагностирован перелом носа со смещением.

Согласно результатам судмедэкспертизы здоровью потерпевшего причинен легкий вред. Отдельно стоит отметить, что судом злоумышленник уже привлечен к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство", ему назначалось наказание в виде ареста сроком на 12 суток.

Отмечается, что в ходе следствия мужчина признал вину.