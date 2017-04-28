В Москве вынесли приговор экс-инспектору ФНС по делу о взятке

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Бывшего налогового инспектора приговорили к девяти годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа за получение крупной взятки в Москве, сообщает столичная прокуратура в пятницу.

По данным ведомства, мужчина в ходе проверки предприятия выявил нарушения, после чего сообщил руководителю фирмы, что по результатам проверки будет доначислено свыше 130 миллионов рублей налогов для уплаты в бюджет. При этом экс-инспектор обещал, что этого можно будет избежать, если бизнесмен заплатит ему 20 миллионов рублей, отмечает прокуратура. Сотрудники полиции задержали налогового инспектора в марте прошлого года при получении этих денег и передаче коммерсанту проектов актов выездной налоговой проверки.

Обвинение было предъявлено по статье УК РФ "получение взятки в особо крупном размере".

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей в доход государства", — говорится в сообщении ведомства.

Экс-инспектор также лишен права занимать должности в органах налоговой службы России в течение трех лет.