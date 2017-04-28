В Москве вынесли приговор экс-инспектору ФНС по делу о взятке

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Бывшего налогового инспектора приговорили к девяти годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа за получение крупной взятки в Москве, сообщает столичная прокуратура в пятницу.
Обвинение было предъявлено по статье УК РФ "получение взятки в особо крупном размере".
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей в доход государства", — говорится в сообщении ведомства.
Экс-инспектор также лишен права занимать должности в органах налоговой службы России в течение трех лет.