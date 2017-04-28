В Бурятии и Иркутской области загорелись 18 домов из-за поджога травы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Восемнадцать частных жилых домов загорелись пятницу на территории Бурятии и Иркутской области в результате неосторожного обращения с огнем, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось об уничтожении огнем восьми жилых домов и сельского магазина в населенном пункте Вершина в Аларском районе Иркутской области.

"Горят 15 частных жилых домов в населенном пункте Черемушка Прибайкальского в Бурятии и три жилых дома в населенном пункте Бубновка Киренского района Иркутской области", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет, обстоятельства возгорания выясняются.

По данным Сибирского регионального центра МЧС, наиболее сложная пожарная ситуация сейчас в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. Основное внимание уделяется защите жилья, объектов инфраструктуры и социальной сферы от угрозы пожаров в природной среде.