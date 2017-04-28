В Петербурге автомобиль упал в Фонтанку, водитель спасся

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Легковой автомобиль Honda в пятницу утром упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о ДТП в Центральном районе Петербурга поступило в 7.50 мск.

"На набережной реки Фонтанки у дома 2 произошел въезд легкового автомобиля марки Honda в препятствие с последующим опрокидыванием в водоем. Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Для подъема автомобиля был направлен кран", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС три единицы техники и семь человек личного состава.

Как сообщили в ГУМЧС по Санкт-Петербургу, водитель автомобиля не пострадал и от госпитализации отказался. Автомобиль уже подняли из реки.