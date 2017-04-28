В Белгороде мужчина, похитивший ребенка, получил восемь лет колонии

ВОРОНЕЖ, 28 апр — РИА Новости. Мужчина, похитивший в 2010 году в Белгороде со школьного двора ребенка, за которого хотел получить выкуп, приговорен судом к 8 годам колонии, сообщил в пятницу Октябрьский районный суд.

По данным суда, в августе 2010 года 48-летний нетрезвый мужчина под предлогом показать котенка выманил со школьного двора и похитил незнакомого ему мальчика, с родителей которого планировал взять выкуп. Ребенка похититель оставил в подвале с заклеенным скотчем ртом, связанными руками и ногами и привязанным к стене.

Воспользовавшись отсутствием мужчины, мальчик самостоятельно выбрался из подвала и попросил помощи у прохожих, которые попытались задержать возвращавшегося похитителя, но тому удалось скрыться. Мужчину, по информации суда, задержали 30 ноября 2016 года. Ему было предъявлено обвинение по статье "похищение заведомо несовершеннолетнего, из корыстных побуждений".

"Суд пришел к выводу о доказанности совершения Козловым указанного преступления, признал его виновным… и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По данным суда, на заседании подсудимый свою вину признал частично, заявив, что не собирался требовать у родителей ребенка деньги за его освобождение. "Однако суд расценил этот довод как способ защиты и желание Козлова уйти от более строгого наказания", — отмечает суд.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщает прокуратура региона, девятилетнего мальчика Козлов оставил одного в подвале, а сам пошел купить еще один рулон липкой ленты. Личность его была установлена благодаря оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев. По данным прокуратуры, у Козлова не было определенного места жительства.