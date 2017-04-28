В Белгороде мужчина, похитивший ребенка, получил восемь лет колонии

ВОРОНЕЖ, 28 апр — РИА Новости. Мужчина, похитивший в 2010 году в Белгороде со школьного двора ребенка, за которого хотел получить выкуп, приговорен судом к 8 годам колонии, сообщил в пятницу Октябрьский районный суд.
По данным суда, в августе 2010 года 48-летний нетрезвый мужчина под предлогом показать котенка выманил со школьного двора и похитил незнакомого ему мальчика, с родителей которого планировал взять выкуп. Ребенка похититель оставил в подвале с заклеенным скотчем ртом, связанными руками и ногами и привязанным к стене.
"Суд пришел к выводу о доказанности совершения Козловым указанного преступления, признал его виновным… и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
По данным суда, на заседании подсудимый свою вину признал частично, заявив, что не собирался требовать у родителей ребенка деньги за его освобождение. "Однако суд расценил этот довод как способ защиты и желание Козлова уйти от более строгого наказания", — отмечает суд.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как сообщает прокуратура региона, девятилетнего мальчика Козлов оставил одного в подвале, а сам пошел купить еще один рулон липкой ленты. Личность его была установлена благодаря оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев. По данным прокуратуры, у Козлова не было определенного места жительства.