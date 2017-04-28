Под Калининградом завели дело после отравления пяти человек бытовым газом

КАЛИНИНГРАД, 28 апр — РИА Новости. Советский межрайонный следственный отдел управления СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек, в том числе пятилетнего ребенка, от отравления угарным газом в городе Краснознаменске Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

Сообщение об обнаружении в одной из квартир дома на улице Калининградской тел двух человек поступило в правоохранительные органы днем 27 апреля. Из соседней квартиры, дверь в которую была заперта, доносился запах газа. Спасатели вскрыли дверь, в квартире обнаружили тела еще двоих взрослых и пятилетнего ребенка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели в городе Краснознаменске пяти человек, среди которых малолетний ребенок", — сказала Гацко.

Она пояснила, что ходе осмотра места происшествия в кухне квартиры, где находились тела мужчины, женщины и ребенка, обнаружен газовый отопительный бытовой аппарат. По предварительным данным, попадание продуктов горения произошло из-за принудительной фиксации кнопки автомата безопасности газового котла, которая препятствует подаче газа в случае работы оборудования в аварийном режиме.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. В рамках расследования назначены судебно-медицинские и иные криминалистические экспертизы.