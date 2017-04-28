Жительница Хабаровского края, сломавшая нос врачу скорой, пойдет под суд

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Жительница Комсомольска-на-Амуре, обвиняемая в том, что сломала нос 55-летней женщине-врачу скорой помощи, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По версии следствия, 29 марта обвиняемая пришла на станцию скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре и устроила скандал: критиковала работу врачей, а также оскорбляла их. Затем она подошла к одному из врачей, 55-летней женщине, и ударила ее кулаком по лицу.
Как отмечается, врач получила закрытый перелом костей носа. Работники скорой помощи вызвали полицию, злоумышленницу доставили в отделение. По данным СК, в ходе следствия она дали признательные показания, раскаялась.
Ранее местная полиция сообщала, что обвиняемая состоит на учете в психиатрической больнице, ранее она неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания, а приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.