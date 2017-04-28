Жительница Хабаровского края, сломавшая нос врачу скорой, пойдет под суд

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Жительница Комсомольска-на-Амуре, обвиняемая в том, что сломала нос 55-летней женщине-врачу скорой помощи, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)… Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 марта обвиняемая пришла на станцию скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре и устроила скандал: критиковала работу врачей, а также оскорбляла их. Затем она подошла к одному из врачей, 55-летней женщине, и ударила ее кулаком по лицу.

Как отмечается, врач получила закрытый перелом костей носа. Работники скорой помощи вызвали полицию, злоумышленницу доставили в отделение. По данным СК, в ходе следствия она дали признательные показания, раскаялась.

Ранее местная полиция сообщала, что обвиняемая состоит на учете в психиатрической больнице, ранее она неоднократно вызывала врачей на дом, жалуясь на те или иные заболевания, а приезжавшие медики оказывали ей квалифицированную помощь.