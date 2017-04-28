Мальцев сообщил об освобождении из спецприемника после 15 суток ареста

САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Политик Вячеслав Мальцев, арестованный на 15 суток за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в Москве, в пятницу вышел из столичного спецприемника по отбытии срока наказания.

"После сердечного приступа люди должны в больнице, по крайней мере, две недели, а я почти в больнице был… Мне, в общем-то, все понравилось", — сообщил сам политик в своем видеоблоге в Periscope.

Тверской суд Москвы 14 апреля назначил Мальцеву 15 суток административного ареста, признав его виновным по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). Согласно материалам, политик в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции". Мосгорсуд 17 апреля подтвердил законность решения об аресте политика.

Сам Мальцев, который был задержан в Саратове в квартире после обыска, отверг обвинения. Политик ранее сообщил, что он "26 марта прогуливался по Тверской улице", а когда полицейские предложили ему пройти для беседы, он "сопротивления и неповиновения не оказывал". Политик в суде отмечал, что после задержания перенес сердечный приступ и нуждается в ежедневном приеме лекарств.