Мальцев сообщил об освобождении из спецприемника после 15 суток ареста

САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Политик Вячеслав Мальцев, арестованный на 15 суток за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в Москве, в пятницу вышел из столичного спецприемника по отбытии срока наказания.
Тверской суд Москвы 14 апреля назначил Мальцеву 15 суток административного ареста, признав его виновным по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). Согласно материалам, политик в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции". Мосгорсуд 17 апреля подтвердил законность решения об аресте политика.
Сам Мальцев, который был задержан в Саратове в квартире после обыска, отверг обвинения. Политик ранее сообщил, что он "26 марта прогуливался по Тверской улице", а когда полицейские предложили ему пройти для беседы, он "сопротивления и неповиновения не оказывал". Политик в суде отмечал, что после задержания перенес сердечный приступ и нуждается в ежедневном приеме лекарств.