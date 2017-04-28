В Сибири экс-полицейский пойдет под суд за попытку сбыть наркотики

НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего полицейского в попытке сбыта особо крупной партии наркотиков, изъятых ранее его коллегами, сообщает в пятницу Следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в июне 2016 года следователь отдела полиции "Кировский" сдал в камеру хранения вещественных доказательств изъятые из незаконного оборота синтетические наркотики массой 937 граммов. Ответственный за хранение вещественных доказательств 34-летний старшина отделения тылового обеспечения решил продать их. Для осуществления задуманного он нашел подельника — полицейского отдельного батальона охраны и конвоирования УМВД России по Новосибирску.
В СК отметили, что 26-летний обвиняемый признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а дело было выделено в отдельное производство. Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование дела по обвинению второго соучастника продолжается.
В свою очередь, пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что по результатам служебной проверки оба сотрудника были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности.