"Открытая Россия" сообщила о завершении обыска в московском офисе

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Оперативные мероприятия в московском офисе движения "Открытая Россия" завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Вечером в четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что оперативные мероприятия в офисе "Открытой России" проводятся сотрудниками центра "Э" из-за звонка в полицию о наличии экстремистской литературы.

"Сказали, что поступил звонок на 02, что в помещении находятся запрещенные материалы, и они должны провести осмотр места происшествия. Но этот осмотр быстро приобрел формат обыска, так как стали вскрывать все закрытые двери, ящики, шкафы и так далее", — сказал РИА Новости представитель движения.

В "Открытой России" отметили, что на данный момент оперативные мероприятия в их офисе завершены, движение ведёт переговоры со своими юристами.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

В четверг координатор "Открытой России" Мария Баронова заявила об обысках в офисе организации в центре Москвы. Она связала их проведение с решением Минюста о внесении "Открытой России" в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.