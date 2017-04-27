Крупный пожар на пилораме в Томске тушили шесть часов

НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Шесть часов потребовалось спасателям МЧС, чтобы ликвидировать крупный пожар на пилораме на окраине Томска, который охватил площадь в 2,5 тысячи метров, сообщает ГУМЧС по региону.

Как ранее сообщили в МЧС РФ, на момент прибытия первого подразделения огнем частично была охвачена кровля строения, пожар стремительно распространялся внутри. В здании располагается пилорама, также хранится пиломатериал.

"Шесть часов потребовалось спасателям, чтобы справиться с крупным пожаром на окраине Томска. В ликвидации огня было задействовано 12 единиц техники и 31 человек. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 23.01 (19.01 мск). Общая площадь горения составила 2500 квадратных метров", — говорится в сообщении. От огня пострадал пиломатериал, складированный в одноэтажном кирпичном здании пилорамы.

Замначальника ГУМЧС России по Томской области Антон Сибиряков, сообщил, что одним из факторов быстрого развития пожара и продолжительного тушения огня было большое количество легко горимых материалов, отсутствие близких источников воды и ветер. Забор воды в автоцистерны приходилось производить в полутора километрах от места пожара. Причина пожара устанавливается.