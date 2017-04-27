В Новосибирске полицейские поймали обвиняемого, сбежавшего из зала суда

НОВОСИБИРСК, 27 апр – РИА Новости. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Новосибирске сбежавшего из зала суда подсудимого мужчину, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как ранее сообщали в полиции, 18 апреля из зала Коченевского районного суда общей юрисдикции совершил побег Дмитрий Попов, обвиняемый в совершении серии имущественных преступлений. Сотрудники конвойной службы начали преследовать мужчину, однако оперативно задержать его не удалось.

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области сегодня в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске задержали обвиняемого", — сообщила Волк.

Она отметила, что также оперативники уголовного розыска задержали двоих новосибирцев, причастных к организации побега. Сейчас все задержанные доставлены в полицию.

По данным местных СМИ, в момент побега осужденного на скамье подсудимых находилось несколько человек, которые проходят по уголовному делу о краже денег из банкоматов, и когда конвой по окончании судебного заседания открыл дверь и начал надевать на мужчин наручники, трое из них попытались сбежать; двоих удалось задержать на месте.

После побега мужчины начальник ГУМВД России по Новосибирской области Юрий Стерликов назначил служебную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники, допустившие побег обвиняемого из-под стражи, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел, отмечали в ГУМВД.