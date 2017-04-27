СК проверяет информацию о попытке хищения квартиры у ветерана ВОВ в Москве

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Московские следователи проверяют информацию СМИ о покушении на хищение квартиры у ветерана Великой Отечественной войны, говорится в сообщении столичного главного следственного управления СК РФ.

В ведомстве рассказали, что в СМИ появилось сообщение о том, что неизвестные лица неоднократно пытались признать 90-летнюю женщину недееспособной и завладеть принадлежащей ей квартирой на проспекте Мира в Москве.

"Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о неправомерном помещении пожилой женщины в психиатрическую больницу с целью завладения принадлежащим ей недвижимым имуществом", — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.