СК проверяет информацию о попытке хищения квартиры у ветерана ВОВ в Москве

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Московские следователи проверяют информацию СМИ о покушении на хищение квартиры у ветерана Великой Отечественной войны, говорится в сообщении столичного главного следственного управления СК РФ.
"Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о неправомерном помещении пожилой женщины в психиатрическую больницу с целью завладения принадлежащим ей недвижимым имуществом", — говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.