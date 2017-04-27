Два чиновника в Югре арестованы по делу о взятках

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр — РИА Новости. Два сотрудника регионального департамента экономического развития арестованы в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках расследования уголовного дела о взятках на сумму свыше 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в официальном штабе правительства Югры.

"В рамках расследования дела о фактах коррупции, имевших место в действиях ряда сотрудников департамента экономического развития автономного округа, взяты под арест двое подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства работников ведомства", — рассказали в штабе.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении трех чиновников указанного департамента, которые подозреваются более чем по 15 преступным эпизодам, в том числе связанным с получением взяток за изготовление специальных лицензий и укрывательство нарушений в области реализации алкогольной продукции, выявленных в ходе выездных проверок. В начале апреля в следственном управлении СК РФ заявили, что один из фигурантов был взят под стражу, двое отправлены под домашний арест.

"В рамках расследования правоохранительным органам было оказано всестороннее содействие со стороны органов исполнительной власти Югры. Глава региона Наталья Комарова поручила профильным ведомствам оказывать максимальное содействие следствию при проведении дальнейшего расследования", — отметили в штабе окружного правительства.