В Калининградской области от отравления бытовым газом погибли пять человек

КАЛИНИНГРАД, 27 апр — РИА Новости. Пять человек, среди которых четверо взрослых и один ребенок, погибли в четверг в Краснознаменске Калининградской области, предположительно, от отравления бытовым газом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

"В отдел полиции Краснознаменска поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома на улице Калининградской тел двух человек. Из соседней квартиры, дверь в которую была заперта, доносился запах природного газа. На место вызвали наряд пожарной части, специалисты вскрыли дверь, в квартире обнаружили тела двоих взрослых и ребенка", — сказала Гацко.

Она отметила, что на место выехала следственно-оперативная группа со следователем следственного комитета. Пока все подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.