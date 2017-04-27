В Калининградской области от отравления бытовым газом погибли пять человек

КАЛИНИНГРАД, 27 апр — РИА Новости. Пять человек, среди которых четверо взрослых и один ребенок, погибли в четверг в Краснознаменске Калининградской области, предположительно, от отравления бытовым газом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
Она отметила, что на место выехала следственно-оперативная группа со следователем следственного комитета. Пока все подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.