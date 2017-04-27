Смоленский пенсионер пойдет под суд за избиение фельдшера

БРЯНСК, 27 апр – РИА Новости. Семидесятилетний житель Смоленской области, избивший фельдшера скорой помощи, пойдет под суд, сообщает прокуратура региона.

"Утвержден обвинительный акт в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности местного жителя 1947 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)", — говорится в сообщении.

Инцидент, как отмечает прокуратура, произошел в начале марта: бригада скорой помощи прибыла на вызов в одну из квартир по улице Московская города Вязьма. Там фельдшера встретила местная жительница со своим сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Используя незначительный повод, пенсионер напал на женщину-медика с грубой нецензурной бранью, нанес ей удар рукой по лицу. У потерпевшей были диагностированы телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица с подозрением на сотрясение головного мозга.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, говорится в сообщении. Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников "скорой помощи". В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".