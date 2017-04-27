В Кабардино-Балкарии при взрыве газового баллона пострадали двое

НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате взрыва газового баллона в частном домовладении в селе в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы регионального ГУ МЧС.

"В 17.10 мск четверга поступила информация, что в частном домовладении по улице Панежева в селении Кахун в Урванском районе произошел взрыв газового баллона. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали две женщины", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в ожоговый центр в Нальчике. Причины взрыва устанавливаются.