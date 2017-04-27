Суд вынес приговор виновным в заказном убийстве риелтора под Кировом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Суд вынес приговор двум мужчинам, которые признаны виновными в убийстве риелтора из города Кирово-Чепецк Кировской области, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Тело погибшего 45-летнего предпринимателя с огнестрельными ранениями груди было найдено вечером 5 октября 2016 года около одного из домов города. Через три дня удалось задержать подозреваемых в совершении преступления — 43-летнего знакомого погибшего и еще одного кировчанина – мужчину 37 лет.

Установлено, что 43-летний знакомый погибшего решил организовать его убийство из-за личной неприязни. Для этого он обратился к своему 37-летнему ранее судимому товарищу с предложением выступить исполнителем преступления за 400 тысяч рублей, передав ему для этого собственное ружье.

Вечером 5 октября во дворе одного из домов киллер выстрелил в потерпевшего, а после этого уехал из Кирово-Чепецка.

"Суд признал двоих мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство по найму). Организатору убийства назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, а исполнителю — 16 лет лишения свободы. Они оба будут отбывать наказание в колонии особого режима", — говорится в сообщении СК.