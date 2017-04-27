В Смоленске завели дело на студентку, морившую голодом кота

БРЯНСК, 27 апр – РИА Новости. Полиция Смоленска возбудила уголовное дело в отношении местной студентки, которая морила голодом своего кота и публиковала в социальной сети фото умирающего животного с жестокими подписями, сообщает УМВД России по Смоленской области.

"Отделом дознания УМВД России по г. Смоленску в отношении хозяйки кота возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "жестокое обращение с животными". Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев", — говорится в сообщении.

История, вызвавшая широкий отклик общественности, произошла в конце марта. Студентка одного из смоленских вузов опубликовала на своей странице в социальной сети снимки умирающего кота, которые она и ее подруга, как отмечает полиция, сопроводили издевательскими подписями.

Пользователи сети и защитники животных осудили жестокость подруг. Полиция в ходе проверки установила, что девушка не давала своему коту питание и воду. После чего, согласно заключению ветеринарных служб, животное скончалось от острой сердечной недостаточности из-за брюшного болевого шока, обусловленного патологическими изменениями в организме, отмечается в сообщении.