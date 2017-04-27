Мурманчанка заманила домой моряков-иностранцев и ограбила их

МУРМАНСК, 27 апр – РИА Новости. Полицейские в Мурманске задержали женщину, которая пригласила в гости двух иностранных моряков и организовала разбойное нападение на них, сообщает региональное УМВД.

В полицию Мурманска обратились иностранные моряки 1971 и 1986 годов рождения с заявлением о совершенном в отношении них разбойном нападении. "Находясь на берегу, мужчины познакомились с жительницей Мурманска 1981 года рождения, которая пригласила их к себе в квартиру, чтобы в процессе совместного распития спиртных напитков продолжить знакомство", — сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в полиции, неожиданно в квартиру ворвался молодой человек и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрал у моряков ценные вещи и денежные средства. "Общий ущерб, причиненный иностранным гражданам, составил 52 тысячи рублей", — отметили в ведомстве.

Сотрудники угрозыска установили личности подозреваемых и при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали их спустя сутки в Мурманске. Полицейские установили, что жительница Мурманска, пригласив к себе в квартиру моряков, сообщила об этом недавно освободившемуся из мест лишения свободы безработному мурманчанину 1993 года рождения. Похищенные у иностранцев деньги мурманчане потратили.

Дело возбуждено по статье "разбой", злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.